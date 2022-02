Covid, continuano a svuotarsi gli ospedali ma altri 252 decessi

globalist

19 Febbraio 2022 - 17.21

Covid, la situazione migliora anche se è altissimo il nimero dei morti. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 50.534 nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 492.045 tamponi effettuati (venerdì erano stati 53.662 su 510.283 test).

Il tasso di positività si attesta al 10,3%, in lieve calo rispetto al 10,5% del giorno precedente. I morti odierni sono 252, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 152.848. Guarite 84.767 persone

La situazione negli ospedali – Sono 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri.