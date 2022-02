Covid, grosso calo di ricoveri e terapie intensive ma altri 278 decessi

globalist

16 Febbraio 2022 - 19.26

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 59.749 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 555.080 tamponi. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento rispetto a ieri quando era al 10,2%. Si contano altri 278 morti.

Calano ancora i dati ospedalieri: -475 ricoveri in area Covid e -46 terapie intensive. Sono stati 129.888 i guariti nelle ultime 24 ore.

Sono 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno di martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127, cioè 475 in meno rispetto nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 da mercoledì, mentre i decessi totali salgono a 151.962 da inizio pandemia.