Walter Ricciardi: "Green pass fino al prossimo inverno. Non è ancora il momento di mollare la presa con il Covid"

14 Febbraio 2022 - 10.50

La quarta ondata del Covid, guidata da Omicron sta iniziando a cedere in Italia ma c’è chi, come Walter Ricciardi è convinto che non sia ancora arrivato il momento di mollare la presa riguardo il Super Green Pass . “È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno”. Così, a “Zona Bianca”, il consulente scientifico del ministro della Salute Walter Ricciardi si esprime sul futuro del certificato verde, che molti Paesi hanno deciso di eliminare.

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora”, continua il braccio destro di Roberto Speranza.

“Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.