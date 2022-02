Covid, calano ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 269 decessi

globalist

12 Febbraio 2022 - 18.29

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 62.231 nuovi contagi da Coronavirus a fronte di 587.645 tamponi e sono morte altre 269 persone. Il tasso di positività è pari al 10,6%, in lieve aumento rispetto al 10,1% di venerdì.

I ricoveri in terapia intensiva sono 1.223, cioè 42 in meno, mentre quelli negli altri reparti sono 16.310, 514 in meno rispetto a venerdì.

La Regione con il maggior numero di casi è il Lazio, con 7.114 contagiati su 62.631 test, seguita dalla Lombardia con 6.516 nuovi casi su 84.039 tamponi, e dalla Campania: 6.257 nuovi malati su 51.071 test.