Tommaso Montesano, figlio di Enrico, paragona le bare di Bergamo al depistaggio del caso Moro: è polemica

globalist

9 Febbraio 2022 - 18.09

Preroll

Tommaso Montesano, figlio dell’attore Enrico, è al centro di una bufera dopo aver paragonato su Twitter le bare dei morti per Covid trasportate dai militari fuori da Bergamo durante la prima ondata della pandemia, una delle immagini più drammatiche di quei primi mesi del 2020, al Lago della Duchessa per il sequestro Moro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Lago della Duchessa è un clamoroso capo di depistaggio nel caso Moro, in cui trapelò la notizia che il corpo di Aldo Moro si trovasse nel Lago della Duchessa, in provincia di Rieti. Montesano, che già in passato ha espresso posizioni negazioniste, è un giornalista per lIbero Quotidiano, che ha preso le distanze. Il direttore Sallusti ha addirittura annunciato la valutazione presso l’azienda del licenziamento per colpa grave. “Nell’attesa”, scrive Sallusti, “la sospensione immediata di Montesano”.

Middle placement Mobile

Il Comitato di redazione del quotidiano Libero si è dissociato dalle parole di Tommaso Montesano, pubblicando questa nota: “Il Comitato di Redazione si dissocia dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. E si scusa con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia. Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero”.