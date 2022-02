Il covid arretra: diminuiscono ricoveri e terapie intensiva ma altri 415 decessi

globalist

8 Febbraio 2022 - 18.17

Covid ancora in calo e poco alla volta la quarta ondata della pandemia diminuisce i suoi effetti.

Sono i 101.864 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 999.095 tamponi eseguiti, contro i 41.247 contagi su 393.663 test del giorno precedente. Il tasso di positività si mantiene stabile al 10,2% (lunedì era al 10,5%). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 415. Diminuiscono di 47 unità le terapie intensive, mentre si registrano 338 ricoveri in meno negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 164.915.

Come al solito i dati del martedì vanno letti con attenzione perché spesso ci sono situazioni non conteggiate durante il fine settimana per per le quali si fa una sorta di conguaglio.

Nel dettaglio, sono 1.376 i pazienti in terapia intensiva e 18.337 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari.

Vaccini – Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 272mila dosi (20mila prime + 62mila seconde + 189mila terze), per un totale di 131 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 337mila dosi al giorno (28mila prime + 64mila seconde + 245mila terze). A questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra un mese e 15 giorni (il 25 marzo).