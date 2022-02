Morta da due anni, nessuno se n'è accorto: il dramma della solitudine di Marinella Beretta

globalist

7 Febbraio 2022 - 16.00

Una storia terribile quella di Marinella Beretta, pensionata 70enne dimenticata dal mondo, morta nella solitudine della sua cucina ormai due anni fa e scoperta solo ora, mummificata, la casa in ordine, seduta a quel tavolo dove ha lasciato questo mondo in completo silenzio.

Marinella Beretta non aveva parenti, né amici. Viveva da sola, in una villetta fuori Como. I vicini di casa non la vedevano da due anni ma avevano pensato che con la pandemia si fosse trasferita. Comunque, non si erano dati pena di indagare oltre. La scoperta è avvenuta dopo un intervento della polizia, chiamata dal proprietario della villetta, un cittadino svizzero, che da due anni continuava a versare regolarmente dei soldi alla 70enne, da cui aveva acquistato l’abitazione. Da mesi cercava di mettersi in contatto con la signora, ma non si era insospettito.

A causa del forte vento di questi giorni, alcune pianti erano diventate pericolanti e i vicini hanno avvisato direttamente il proprietario. L’uomo ha provato a bussare, ma la porta era chiusa dall’interno e non rispondeva nessuno. A quel punto ha chiamato la polizia.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali circa due anni fa: pare infatti che non si avessero notizie della signora da settembre del 2019.