Madre cede la figlia 12enne al compagno per violentarla: indagati entrambi

4 Febbraio 2022 - 09.32

La storia è scioccante: una ragazzina di 12 anni sarebbe stata abusata sessualmente dal compagno della madre., Si tratta di un 40enne che, con la complicità della stessa donna, avrebbe organizzato l’incontro con la figlia, nella sua casa, come una sorta di “regalo” per l’uomo. La vicenda è emersa in tribunale a Treviso nell’incidente probatorio durante il quale il giudice ha ascoltato la vittima, che oggi ha 14 anni.

I fatti risalgono all’estate del 2020, quando la madre dell’adolescente aveva invitato il nuovo compagno a farle visita a casa, nel Trevigiano.

Dopo la denuncia, scaturita dalle confidenze che la 12enne aveva fatto alla nuova compagna del padre, era scattata l’inchiesta che ha portato all’arresto del 40enne, ora ai domiciliari, e all’iscrizione nel registro indagini della madre della giovane.

Sono accusati entrambi di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti nella cameretta della 12enne, partecipe alle violenze la stessa donna. Il 40enne, attraverso i propri legali, si è detto estraneo alle contestazioni.