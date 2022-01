E' morto Flavio Carboni: il suo nome era legato ai grandi misteri italiani

globalist

24 Gennaio 2022

Il nome di Flavio Carboni è legato a vicende come il crac del Banco Ambrosiano Veneto, la morte di Roberto Calvi e la loggia massonica P2 .Oggi è morto a Roma, il faccendiere al centro di molti dei grandi misteri italiani. Carboni, che aveva compiuto 90 anni da pochi giorni, sarebbe stato colpito da un infarto nella notte.

Flavio Carboni, “è stato al centro della cronaca per 50 anni” ma con “una sola condanna definitiva per la vicenda legata alla bancarotta del Banco Ambrosiano”, ha affermato l’avvocato Renato Borzone.

“E’ stato perseguitato da accuse dietrologiche e surreali – ha aggiunto -, come nel caso del processo per la morte di Roberto Calvi, nei confronti delle quali ha dimostrato la sua innocenza. Non era San Francesco ma tuttavia è stato sempre stato considerato un personaggio misterioso che in realtà non era”.