Covid, altri 287 decessi e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

17 Gennaio 2022

Situazione ancora problematica: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 83.403 nuovi casi di Covid a fronte di 541.298 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 149.512 con 927.846 test). Il tasso di positività si attesta al 15,4%, in lieve calo rispetto al 16,1% del giorno precedente.

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 287, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 141.391. Guarite 76.679 persone.

La situazione negli ospedali

Sono 1.717 i pazienti in terapia intensiva, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.228, cioè 509 in più rispetto a domenica.

2.555.278 attualmente positivi

Sono 2.555.278 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute, con un incremento nelle ultime 24 ore di 6.421. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.790.302. I dimessi e i guariti sono invece 6.093.633.