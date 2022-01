Un paese nel vercellese rimane senza vigili urbani: sono tutti no vax

globalist

14 Gennaio 2022

Preroll

La strategia del governo di escludere dal lavoro alcune categorie di lavoratori che non hanno fatto il vaccino anti-Covid sta avendo dei contraccolpi non di poco conto nella gestione o meglio nella sostituzione di questo personale che non sempre si trova.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Quarona, ad esempio, non ci sono più vigili urbani. I due agenti in servizio nel paese di circa 4mila abitanti, in provincia di Vercelli, sono stati sospesi perché si sono rifiutati di vaccinarsi contro il Covid. A parlarne ai microfoni di “Mattino Cinque News” è il sindaco del piccolo comune piemontese, Francesco Pietrasanta: “Non entro nel merito della sospensione perché non mi compete, a me spetta far funzionare il comune per cui – fa sapere – abbiamo chiesto aiuto ai comuni vicini che ci stanno dando una mano e da febbraio non dovremmo più avere problemi”.

Middle placement Mobile

“Rispetto i pensieri e le decisioni di ognuno, però poi pretendo che se ne paghino le conseguenze”, continua il sindaco di Quarona la cui priorità è “tutelare prima di tutti i cittadini vaccinati che hanno rispettato i doveri e la legge”. A Canale 5 si rivolge direttamente al governo: “Bisogna fare delle leggi più serie, chiare e forti perché se vogliamo uscire da questa emergenza dobbiamo farlo nel rispetto di tutti”, conclude.