L'Italia diventa tutta rosso scuro nella mappa Ecdc: massimo rischio epidemiologico

13 Gennaio 2022

Dopo il passaggio in rosso scuro anche della Sardegna, che era ancora in rosso la scorsa settimana, l’Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Per l’agenzia Ue, poi, è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia.