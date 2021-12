Terapie intensive al 12% della capienza: superata la soglia critica

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

Le terapie intensive hanno superato la soglia per passare in zona gialla in tutta Italia. Tali dati erano già stati evidenziati durante la cabina di regia del 23 dicembre scorso ma oggi sono stati certificati dall’Agenzia per i servizi ospedalieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’Italia raggiunge il 12% per l’occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. L’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%.

Middle placement Mobile

E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Tra le Regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri ci sono Lazio, Piemonte e Veneto.

Dynamic 1

Speranza: in 12 mesi di vaccino somministrate oltre 108mln dosi

“Il 27 dicembre di un anno fa è iniziata la nostra campagna vaccinale. In 12 mesi grazie alla forza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, all’impegno senza precedenti delle donne e degli uomini della sanità italiana, abbiamo somministrato oltre 108 milioni di dosi. Come testimoniano i dati dei nostri scienziati, i vaccini hanno salvato la vita a migliaia di persone e permesso al nostro Paese di ripartire. Dobbiamo continuare su questa strada”. Questo il messaggio su Facebook del ministro della Salute, Roberto Speranza.