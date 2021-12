Un anziano uccide la moglie e getta il corpo nel fiume Osento: lei era malata da tempo

globalist

26 Dicembre 2021

Preroll

Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne e ne ha gettato il corpo nel fiume Osento, vicino a Casalbordino (Chieti). Il pensionato si è costituito in caserma subito dopo la tragedia: dopo il delitto, avrebbe avvolto il corpo in un telo caricandolo in auto per trasportarlo al fiume. La donna era malata da tempo, sembra in maniera irreversibile. Indagano i carabinieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La tragedia è avvenuta poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216. La salma della vittima è stata recuperata.