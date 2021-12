globalist

26 Dicembre 2021

Una nigeriana di 26 anni è stata sfregiata con l’acido a Napoli, al culmine di una lite con una vicina nel quartiere Forcella. La vittima, priva di documenti quando è stata trasportata in ospedale, è stata colpita al petto, agli occhi e alla bocca.

La giovane non è in pericolo di vita, è cosciente e sarà trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. Indagano i carabinieri.