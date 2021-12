Bassetti sulle critiche alla canzone 'Sì sì vax': "La rifarei, il messaggio era importante"

globalist

22 Dicembre 2021

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, torna sull’esibizione canora, insieme ai colleghi Crisanti e Pregliasco, che nella trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’ hanno cantato la canzoncina ‘Si si vax’ scatenando molte polemiche.

Le polemiche sulla canzoncina dei virologi ‘Sì si vax’ sono “inutili e sterili” e “la rifarei perché non si perde di autorevolezza e di credibilità cantando dal proprio studio una canzoncina”.

Le critiche “sono state più sulla forma che sulla sostanza che sicuramente è migliorabile. Ma nel testo c’erano dei messaggi: state attenti ai vostri nonni, fatevi la terza dose, e vacciniamoci. Voleva essere un messaggio simpatico, dopo di che in Italia si vive soltanto di pensar male. Abbiamo a che fare – ha avvertito Bassetti – con odiatori sociali sui social e giornalisti che probabilmente vedono il loro spazio in tv ridursi per la presenza dei medici che interessano di più alla gente. Rifarei quello che ho fatto e credo che alla fine abbia funzionato per dare un messaggio importante agli italiani che infatti hanno apprezzato”.