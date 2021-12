A Milano poche centinaia in piazza senza mascherina a urlare contro green pass e 'dittatura sanitaria'

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

I soliti esaltati che non si fermano nemmeno di fronte alla quarta ondata e che rivendicano il diritto di far saltare il banco considerando che il loro egoismo sia prevalente rispetto al diritto della collettività.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E poi siamo all’ennesima iniziativa di gente senza mascherina in sfacciata violazione delle norme che hanno la faccia tosta di denunciare la ‘dittatura’, evidentemente senza avere la minima idea di cosa sia la dittatura.

Middle placement Mobile

Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove alcune decine di manifestanti no green pass e no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde.

Dynamic 1

Una quindicina di persone sono state portate via dalle forze dell’ordine per essere identificate. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come “Delinquenti” e “fascisti”. A monitorare la piazza sono schierati diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia è presente anche la Digos.

Alcuni dei manifestanti hanno tentato di srotolare uno striscione in piazza del Duomo, provando a usare il megafono ma sono stati subito bloccati e identificati.