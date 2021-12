Per 3 milioni di italiani il Covid non esiste (e la Terra è piatta)

globalist

3 Dicembre 2021

A quanto pare c’è una forte fetta della popolazione nella quale si è sedimentata l’idea, al quanto inverosimile, che il vaccino anti-Covid non serva a nulla, o peggio, che il Coronavirus non sia mai esistito. Purtroppo non sono le uniche credenze popolari.

Secondo il 55esimo Rapporto Censis sulla situazione del Paese è sempre più diffusa l’ondata di irrazionalità che ha infiltrato il tessuto sociale.

“Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile”. Ma non finisce qui: c’è un 5,8% che è convinto che la Terra sia piatta e un 10% sicuro che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna.