Crescono ancora ricoveri e contagi, ma grazie ai vaccini il virus non dilaga

globalist

3 Dicembre 2021

Preroll

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.030 i nuovi casi e 72 i morti da Covid-19. n rialzo ricoveri (+87) e terapie intensive (+10, con 60 ingressi).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il tasso di positività continua a salire, sfiorando quasi il 3%, ma la buona notizia è che si è assistito a un boom di prime dosi: nell’ultima settimana sono state oltre 232.000, più di centomila in più rispetto ai sette giorni precedenti. Restano però ancora 6.351.875 di over 12 non immunizzati (escluso dal calcolo chi è guarito dal Covid), l’8 ottobre, erano 8,4 milioni.

Middle placement Mobile

La regione che ha registrato il maggior numero di positivi è il Veneto che ha superato i 3mila contagi in un giorno e si salva dalla zona gialla solo per l’occupazione dei posti letto in area medica. Non è lo stesso per il Friuli Venezia Giulia, che ha già cambiato fascia, e dell’Alto Adige, che cambierà colore lunedì.