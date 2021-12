La denuncia dell'Ulss di Treviso: "No vax in coda negli hub per rallentare le vaccinazioni"

globalist

2 Dicembre 2021

I no vax hanno raggiunto livelli estremi toccando il fondo: per rallentare la somministrazione delle dosi, entrano negli hub, fanno la fila, “tempestano” di domande e commenti il personale sanitario poi se ne vanno senza ricevere la dose. E’ la nuova tattica dei non vaccinati a Treviso.

A segnalarlo è il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, che a La Tribuna di Treviso dichiara: “Capita tutti i giorni. In tutti i nostri Vax Point abbiamo quotidianamente tre, quattro persone, che adottano questa tecnica”.

“Arrivano e iniziano a sciorinare richieste al personale sanitario impiegato nella profilassi. Fanno perdere minuti preziosi e poi prendono e se ne vanno, senza aver effettuato l’inoculazione, talvolta sbraitando, lamentandosi e ribadendo la loro contrarietà alla vaccinazione” , commenta riporta il direttore generale.

Come riporta il quotidiano, il fenomeno va avanti da tempo,e riguarda tutti i centri vaccinali della provincia.