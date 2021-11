I dati: aumentano i ricoveri per Covid, tre regioni oltre la soglia d'allerta

globalist

29 Novembre 2021

La situazione non è critica ma è chiaro che sta diventando problematica, in attesa di capire se ci sarà un rallentamento o se i numero dovranno essere in crescita almeno fino a Natale.

Crescono i ricoveri per Covid in Italia. La percentuale dell’occupazione dei posti letto nei reparti ‘di area non critica’ si attesta al 9%, con un trend di crescita in Regioni e un aumento che supera la soglia d’allerta del 15% in 3: Friuli Venezia Giulia (22%), Valle D’Aosta (18%) provincia autonoma di Bolzano.

Sono i dati del monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che evidenzia anche una situazione stabile nelle terapie intensive, dove l’occupazione dei posti letto, a livello nazionale, resta al 7%.

Nei reparti ordinari l’occupazione dei posti letto aumenta – dell’1% – anche in Campania (oggi al 9%) e in Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Veneto che si attestano all’8%. Nelle le terapie intensive il trend è in aumento in 4 regioni: in Umbria (che arriva 11% con un balzo di 3 punti percentuali) e, con una crescita dell’1%, nel Lazio (10%), nella Provincia autonoma di Trento (8%) e in Sardegna (7%).

In controtendenza la Basilicata, con una occupazione all 1% e una riduzione del 2%.