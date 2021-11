A Trieste scalmanati no green pass tentano di ostacolare la cronaca dell'inviata di RaiNews24

admpumiddle

Scene già viste e che dimostrano una volta di più il fanatismo, l’esaltazione e l’odio verso il mondo di tanti negazionisti e affini, quelli che si abbeverano con l’acqua del pozzi avvelenati delle menzogne ma poi accusano la stampa di essere al servizio dei potenti, delle banche, delle multinazionali e di chissà cos’altro mentre loro sono in servizio dell’idiozia.

Così a Trieste , in una situazione tra l’altro tranquilla, i soliti idioti si sono messi a sbraitare e a tentare di ostacolare il lavoro dell’inviata di RaiNews24, Laura Tangherlini, che tentava di raccontare cosa stava accadendo alla manifestazione triestina dove tanti - nonostante gli avvisi della questura - non portavano le mascherine.

Trombette per coprire la voce e persone che cercavano di urlare qualcosa davanti alla telecamera o che protstavano tentando di circondare la cronista.

C'è da dire che Laura Tangherlini non ha perso la calma, non si è lasciata intimidire e ha continuato la sua cronaca.

Ancora una volta gli operatori dell'informazione vittime delle campagne di odio da parte di una minoranza di fanatici.