Frasi su ebrei e nazi-fascismo: l'Agcom apre un'istruttoria su Radio Radio

L'emittente radiofonica ha sempre avuto il cuore un po' a destra.Ma in questi anni aveva sempre cercato di garantire il plularismo.Poi, con la pandemia, gli accenti si sono sempre più spostati e molti hanno accusato Radio Radio di essere diventata il megafono di tutte le posizioni no-vax e filo-negazioniste.E infine la candidatura di un suo commentatore, Michetti, a sindaco di Roma.L'Agcom comunica di "aver aperto una istruttoria a carico dell'emittente radiofonica romana Radio Radio riguardo ad alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni.Ha attivato, inoltre, il Corecom del Lazio competente per materia per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittente radiofonica".Soddisfatta la comunità ebraica della Capitale: "Bene istruttoria, ora sanzioni".