Chiede il Green pass ma viene malmenata: addetta dell'aeroporto finisce all'ospedale con trauma cranico

Storie assurde e inconcepiili come quella accaduta ieri a una lavoratrice di un aeroporto del Friuli Venezia Giulia.La donna avrebbe chiesto il Green pass a una coppia di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra ma è stata "offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra".Lo ha denunciato la Fit Cisl in una nota. A causa della caduta l'addetta ha riportato un trauma cranico, con prognosi di 8 giorni.Secondo la ricostruzione del sindacato, riferita dalla lavoratrice, l'uomo, alla richiesta di esibire il documento indispensabile per poter salire sull'aereo, avrebbe perso le staffe, scagliandosi contro di lei. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine."Per fortuna l'intervento dei colleghi e della polizia dopo ha evitato il peggio - ha osservato il segretario della Fit Cisl Fvg, Antonio Pittelli - questa è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che purtroppo si sta esasperando in tutto il settore dei servizi pubblici. Episodi del genere rischiano ormai di diventare quotidiani per chi esercita ruoli di controllo sui mezzi: ieri è accaduto in aeroporto, ma abbiamo segnalazioni anche dai treni e temiamo le stesse reazioni anche sugli autobus".