Solita festa di compleanno in gruppo violando le regole: dieci sanzionati nel varesotto

In una Lombardia martoriata dal Covid, i soliti irresponsabili si prendono gioco delle regole e organizzano come se fosse la cosa più normale del mondo una festa di compleanno in gruppo.

La Guardia di Finanza di Gaggiolo, provincia di Varese, ha scoperto a Cantello una festa di compleanno abusiva nei boschi e ha sanzionato 10 persone per violazione delle norme anti-Covid. A notare i festeggiamenti una pattuglia di militari che si sono insospettiti per l'assembramento nei pressi dei boschi.

Dopo i primi accertamenti i finanziari hanno scoperto che, nonostante i divieti vigenti in zona rossa, era in corso una festa di compleanno, con tanto di grigliata e bevande.

Sul luogo sono state identificate 10 persone, tutti italiani di età tra i 33 e i 60 anni, alcuni provenienti da fuori della provincia di Varese.

I presenti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid.