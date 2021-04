Apertura di Zingaretti: “Pubblico allo stadio? Noi siamo pronti ma decide il governo”

admpumiddle

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ospite a Vivavoce su Rai Radio 1, ha commentato le parole dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, sulla possibilità di vedere il pubblico sugli spalti allo stadio Olimpico di Roma per gli Europei di calcio.

"Ovviamente sono scelte che non prendiamo noi ma dovranno essere prese dal governo. Noi in teoria siamo pronti.

Se si volessero sperimentare forme di partecipazioni ad eventi con la garanzia "biglietto-tampone" e distanziamento, potrebbe essere un esperimento, ma noi possiamo solo dare la disponibilità ma son scelte che vanno prese a livello nazionale".

Poi ha concluso il presidente della Regione Lazio: "Noi siamo pronti a dare una mano ma non sono forme che si possono fare a livello regionale".