Addio a Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz

Lutto per la scomparsa di Nedo Fiano, papà del deputato Emanuele e uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz.

E' morto a Milano all’età di 95 anni.

Da tempo era ricoverato in una casa di riposo del capoluogo lombardo, insieme alla moglie Rina Lattes.

Il presidente della Comunità Milo Hasbani, il Rabbino Capo Rav Alfonso Arbib, tutto il Consiglio e comunità intera lo ricordano con grandissimo affetto e rimpianto per la sua instancabile opera di testimonianza sulla Shoah.

Ciò che ha connotato tutta la mia vita - era solito dire di sè Fiano - è stata la mia deportazione nei campi di sterminio nazisti. Con me ad Auschwitz finì tutta la mia famiglia, vennero sterminati tutti. A 18 anni sono rimasto orfano e quest'esperienza così devastante ha fatto di me un uomo diverso, un testimone per tutta la vita".

"Mi piange il cuore - afferma la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello -. Ha avuto la forza di raccontare l'orrore a intere generazioni. Un esempio di vita per tutti noi. Un abbraccio a Emanuele Fiano e alla famiglia dalla comunità ebraica di Roma".

"Da oggi il mondo è più povero", è il commento del presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Sassoli: "Il regno dei Giusti è la sua dimora" - "Un pensiero di forte affetto e vicinanza a Emanuele Fiano e alla famiglia per la scomparsa di Nedo, prezioso testimone degli orrori della Shoah, scrittore raffinatissimo, uomo mite, gentile, tenace, di intransigente e cristallino valore. Il regno dei Giusti è la sua dimora", scrive su Twitter il presidente del Parlamento Ue Daivd Sassoli.

Anpi: "Ha testimoniato i crimini del nazifascismo" - Attestazioni di stima per Fiano arrivano dal presidente dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati, che lo ricorda così: "Finché le forze glielo hanno consentito si recava nelle scuole a testimoniare sui crimini e le nefandezze commesse dal nazifascismo".

Fico: "Ha testimoniato gli orrori della Shoah" - "Dopo essere sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, Nedo Fiano ha dedicato la sua vita a testimoniare gli orrori della Shoah. Ci lascia oggi a 95 anni. Un abbraccio a @emanuelefiano e a tutti i suoi cari", twitta il presidente della Camera Roberto Fico.

Raggi: "Mi stringo alla sua famiglia" - "E' scomparso Nedo Fiano - scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi -, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz e testimone dell'Olocausto. Mi stringo al figlio Emanuele e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore".