Italia sotto l'acqua: prevista pioggia da oggi fino al weekend

Un'intensa perturbazione pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, provocherà un'intensa ondata di maltempo che si abbatterà con particolare intensità ancora una volta sul Triveneto, ma anche sul Lazio e sulla Campania fin dalle prossime ore.

Al Nord la neve cadrà copiosa sopra i 6-800 metri, al Centro e in Campania saranno i nubifragi a far parlare di sé.

Ma non è finita, questa situazione depressionaria continuerà a interessare molte regioni almeno fino al weekend quando giungerà un nuovo vortice ciclonico.

Da martedì 8 dicembre l’Italia sarà letteralmente sott’acqua, saranno davvero poche le zone dove non pioverà.

Le precipitazioni risulteranno abbondanti soprattutto su Triveneto, Lazio e Campania mentre la neve sarà copiosa sulle Alpi dai 6-800 metri, sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri.

Il tempo non si metterà a posto nemmeno nei giorni successivi caratterizzati ancora da precipitazioni, sia al Nord che al Centro-Sud (soprattutto settori tirrenici e occidentali).

E come se non bastasse un nuovo vortice ciclonico tra giovedì e venerdì raggiungerà velocemente la Sardegna per poi spostarsi verso il Sud Italia provocando una nuova ondata di maltempo, soprattutto al Sud.

Per trovare un deciso miglioramento del tempo si dovrà aspettare domenica 13 quando l’anticiclone di Santa Lucia comincerà a conquistare l’Italia a partire dalle regioni settentrionali.

Inizierà così un periodo più stabile e soleggiato.