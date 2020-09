Francesco all'Angelus: "La politica ascolti le manifestazioni popolari di protesta"

Parole non rivoluzionaria ma certamente non formali e scontate:chi è chiamato a governare ascolti le giuste richieste delle proprie popolazioni e chi scende in piazza lo faccia pacificamente.

Lo ha chiesto Papa Francesco al termine dell'Angelus domenicale notando come "anche in questa settimana si siano svolte numerose manifestazioni popolari di protesta della società civile per denunciare politiche sociali di particolare criticità".

Francesco ha chiesto ai manifestanti di "dimostrare in forme pacifiche e senza atteggiamenti violenti e aggressivi", rivolgendo nel contempo un "appello a chi ha responsabilità politiche di ascoltare la voce dei cittadini e venire incontro alle giuste richieste" dei loro popoli.

Infine un invito alle comunità ecclesiali locali perchè si facciano promotrici del "dialogo sempre e della riconciliazione".