Nelle liste pro-De Luca un fascista che considera i partigiani assassini

De Luca è in testa ai sondaggi ma è altrettanto vero che ha imbarcato di tutto e di più nelle tante liste a sostegno.

E indubbiamente ha esagerato visto che non mancano gli impresentabili: "Complimenti a #DeLuca per il suo candidato che considera i partigiani degli assassini, che attaccava il governo Conte durante il lockdown, e che è orgoglioso di essere #fascista."

Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, rilanciando la notizia pubblicata oggi dall'edizione campana di Repubblica su Domenico Manganiello, candidato di una lista d'appoggio a De Luca, ex leghista, e nostalgico del regime fascista.

"Complimenti anche al Partito Democratico - conclude l'esponente di Leu - per il loro alleato: una ragione in più per non votarli. #Campania"

Le esternazioni fasciste

"Visto che nessuno ha il coraggio di dire chi sono stati i partigiani, sappiate che erano solo degli assassini autorizzati dai Gruppi di Liberazione». Aveva così il 26 aprile sul suo profilo Facebook Domenico Manganiello, candidato alle prossime Regionali nella lista "Lega per l’Italia- Partito repubblicano".

In un altro post Manganiello, esaltava la "befana fascista".