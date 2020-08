Coronavirus, contagi e morti in lieve aumento, 102 casi in Lombardia

Sono 481 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a martedì. Crescono anche i morti, 10 in più, per un totale di 35.225 vittime da inizio pandemia. I guariti sono saliti a 202.697 (+236). Non si registrano nuovi contagi solo in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e nella Provincia autonoma di Trento.Sono 779 (-22 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani. Altre 53 persone (+4 rispetto a ieri) si trovano invece in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 13.791, 230 in più di ieri quando erano 13.561. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 52.658 tamponi, 12.016 in più rispetto a ieri. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi, sono stati individuati 223.674 positivi, mentre le attività di screening hanno consentito di scoprire 27.563 casi di Covid-19.Tornano a salire i contagi in Lombardia, la Regione più colpita dall'epidemia. Sono 102 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, i cui 16 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, riferisce la Regione, sono stati 7.960. Da ieri, inoltre, non si sono registrati decessi, con il totale fermo a 16.833. Aumentano di 95 unità i guariti e dimessi. Cresce il numero dei ricoverati: +5, 165 in totale. Invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva: 10.