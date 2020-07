Salgono di nuovo i contagi: 289 in più di ieri, 6 le vittime

Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus in Italia si sono registrati 246.776 casi, con un incremento di 289 contagi in più per un totale di 56.018 tamponi effettuati. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. Le vittime sono 6 (ieri erano state 12).



Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.129. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.776. I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).