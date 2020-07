Solo 3 vittime in tutta Italia, nessuna in Lombardia: non succedeva da febbraio

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 244.434 casi, con un aumento di 219 contagi in più rispetto a ieri. I decessi sono stati 3, il numero più basso da febbraio, portando i morti a un totale di 35.045.Ci sono poi 743 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 pazienti sono in terapia intensiva mentre 11.648 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.440 persone.Non si è registrato nessun morto per coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre sono 148 quelli negli altri reparti (-1). Fra i nuovi positivi, 7 sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui 4 in città), 6 a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.