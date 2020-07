Coronavirus, risalgono i contagi: 249 casi in più

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 244.216 casi, con un aumento rispetto a ieri di 249 nuovi contagi. I morti sono saliti a 35.042, con un aumento di 14 rispetto a ieri. I dimessi sono 196.806, con un aumento di 323 persone rispetto a ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.368.I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.