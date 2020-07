Casi in aumento, sono 187 in più. Leggero calo delle vittime

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 240.760 contagi, con un incremento di 187 nuovi casi rispetto a ieri. Ieri l'incremento era stato di 142 nuovi casi, i contagi tornano quindi a crescere. Le vittime registrate oggi sono 21, ieri erano 23. Gli attualmente positivi sono 15.255. I tamponi effettuati oggi sono 55.366 contro i 48.273 di ieri.In Lombardia sono 109 i nuovi positivi al coronavirus registrati. Il totale dei contagiati sale dunque a 93.990. Sono 41 i pazienti in terapia intensiva (uno meno di ieri), e 277 negli altri reparti (-20). I decessi sono stati sei, per un totale di 16.650. Fra le province quella con più positivi è risultata Bergamo con 22, seguita da Milano (21 di cui 10 in città) e Brescia (19).