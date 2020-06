Solo 6 vittime in 24 ore, il minimo da febbraio

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 240.436 casi, con un incremento di 126 nuovi contagi rispetto a ieri. I morti sono stati 6 in 24 ore, il minimo da febbraio. Gli attualmente positivi sono 16.496, i ricoverati con sintomi sono 1.120, di cui 96 in terapia intensiva.

In Lombardia si sono registrati 78 casi in più, il 61,9% del totale nazionale. Di seguito i dati per ogni Regione:

Emilia-Romagna 28.472 (+16, +0,1%, ieri +21)

Veneto 19.278 (+3; ieri +11)

Piemonte 31.338 (+2; ieri +14)

Marche 6.785 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Liguria 9.974 (+7, +0,1%, ieri +4)

Campania 4.666 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.248 (+5, ieri +5)

Sicilia 3.078 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Lazio 8.105 (+9, +0,1%; ieri +14)

Friuli-Venezia Giulia 3.308 (nessun nuovo caso, +1)

Abruzzo 3.287 (+1, ieri +1)

Puglia 4.531 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Umbria 1.440 (nessun novo caso per il terzo giorno di fila)

Bolzano 2.639 (+2, +0,1%, ieri +1)

Calabria 1.180 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Sardegna 1.364 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.194 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Trento 4.863 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Basilicata 402 (+1, dopo 17 giorni di fila senza nuovi casi)