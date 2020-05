De Luca: "La verifica dei contagi è un concetto tanto semplice da non essere alla portata di Salvini"

Lui, Capitan Nutella, l’aveva accusato di preferire gli immigrati agli italiani. E il presidente della Campania ha risposto per le rime:"In relazione ai migranti già presenti nei territori di Caserta e Salerno, che torneranno al lavoro con la riapertura delle aziende, la Regione Campania impegnerà tutte le Asl in un lavoro attento di verifica dei contagi a tutela della salute dei cittadini campani. E' un concetto semplice, tanto semplice da non essere alla portata di Salvini".Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo così alla dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini secondo cui "Governo e De Luca preferiscono gli immigrati, spesso irregolari, a giovani e disoccupati italiani" in relazione all'annuncio, fatto dallo stesso De Luca, dell'arrivo lunedì sul litorale domizio e nella Piana del Sele di 20mila extracomunitari che andranno a lavorare nelle aziende pronte alla riapertura."Caro Denis, dai un'occhiata anche tu, ho la sensazione che tra poco dovremo chiamare gli infermieri", aggiunge nel post Vincenzo De Luca.