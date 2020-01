Arcigay, appello alla comunità Lgbt: "Votate contro questa destra oscura, è un pericolo per la libertà"

Davanti allo squadrismo di Matteo Salvini a Bologna e al sessismo dilagante di questo paese, la comunità Lgbt sente la necessità di mobilitarsi e lancia un appello al voto, affinché domenica alle elezioni regionali "chi fa parte della nostra comunità sia protagonista nel determinare l'esito di queste elezioni, respingendo col voto omotransfobia, razzismo, xenofobia, misoginia e ogni forma di discriminazione".

Lo afferma Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di ArciGay, secondo il quale "la destra esibisce senza contegno il suo modello di società, che tradisce ogni conquista democratica della nostra storia repubblicana e promette anni bui per il nostro Paese, specie per le persone che vivono, per qualsiasi motivo, in una condizione di fragilità".

Per il segretario di Arcigay, "non possiamo non rivolgere un accorato appello alle persone Lgbti che vivono in Calabria e in Emilia-Romagna e a tutte le altre persone che hanno a cuore la cultura dei diritti, della liberta' e dell'autodeterminazione. In questa tornata elettorale, che si svolge alla vigilia della Giornata della Memoria, non possiamo non ricordare che il diritto universale al voto e i valori della nostra Costituzione furono conquistati con il sangue, scacciando dal nostro Paese il totalitarismo fascista".

Votare quindi "non è solo un diritto, ma un dovere civico - sottolinea il segretario Arcigay - dobbiamo sentire il dovere di andare domenica a votare".

E nel farlo, insiste Piazzoni, "è necessario essere consapevoli della responsabilità particolare, dettata dal contesto in cui si svolgono queste elezioni e dagli scenari che aprono".