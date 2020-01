Il migrante aggredisce il carabiniere: l'account fascio-sovranista posta il video, ma è di un anno fa

Questo succede nella mia città, forze dell’ordine non tutelate contro emigrati tutelati da questo governo infame. pic.twitter.com/QBakZkOj22

— Enzo2020 (@Enzo20205) January 15, 2020



Andiamo avanti cosi!! Lamorgese questa UMILIAZIONE ai ns carainieri è percezione o la sconfitta dello Stato? In Francia o Germania per nn parlare degli USA, queste risorse colorate le avrebbero stese, noi accogliamo e sacrifichiamo le ns FF.OO

— GRETA SGARBO (@GRETA1SGARBO) January 15, 2020



Saranno sempre più forti perché sanno che la polizia non può fare nulla.... Grazie di cuore ai sinistri del cavolo.

— Laura (@lup1358) January 15, 2020



Esercito! Siamo in uno stato di assedio. Chiudere tutti i centri di accoglienza ed impedire k criminali facciano soldi trasportando clandestini! Rivedere il trattato di Dublino.....

— Sabrina (@Sabry47314120) January 15, 2020



E i pezzi di merda comunisti vogliono abrogare i decreti sicurezza che tutelano un po di più le ns. forze dell'ordine !!

— Marcus (@Marcusmanch) January 15, 2020



Una vergogna!Dove sono il ministro degli interni e quello della difesa?

— santino (@poste44) January 15, 2020

In mancanza di navi cariche di migranti all'orizzonte, come lo rinfocoliamo il razzismo degli italiani? Questo è il cruccio della Lega, dai cui vertici l'ordine di scuderia è chiaro: l'odio contro i migranti deve essere sempre mantenuto vivo, a qualsiasi costo. Che questo significhi spalleggiare il guerrafondaio Trump, le cui azioni rischiano di precipitare in Medio Oriente in una guerra che produrrà solo altri profughi, oppure spalare nella pila delle notizie di cronaca per pescare solo i reati commessi da stranieri e ignorando quelli degli italiani, la linea strategica della Lega è semplice: battere sul chiodo dell'invasione, tenere viva la paura dell'insicurezza.Succede a tutti i livelli: ai vertici come tra le fila dei 'soldati semplici', quei centinaia di account con pochi follower ciascuno che condividono a ripetizione notizie contro i migranti. Anche vecchie, come dimostra l'account di tale Enzo2020 (account creato da poco, chissà perché), che posta un video di un'aggressione di un migrante alla polizia e scrive "questo succede nella mia città, forze dell’ordine non tutelate contro emigrati tutelati da questo governo infame".Peccato che il video riportato, come è facilmente intuibile dal fatto che tutti indossano le mezze maniche - cosa piuttosto difficile a gennaio a Pisa - risale a un anno e mezzo fa, precisamente al 6 giugno del 2018. E chi era il ministro dell'Interno? Proprio Matteo Salvini. Quindi, di quale 'governo infame' stiamo parlando?