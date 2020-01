Le Sardine rilanciano: un'escursione per mobilitare l'Appennino

Si avvicinano le elezioni in Emilia Romagna e si fa sul serio: se in città il movimento delle Sardine riempie le piazza, ora l'obiettivo e' fare lo stesso in provincia camminando per borghi, crinali, boschi, colline e vette spesso dimenticate.

È l'intento di 'Sardine dell'Appennino', escursione organizzata da '6.000 sardine', il movimento partito da Bologna il 14 novembre, e che da quel giorno sta coinvolgendo molte città italiane, riempiendo pacificamente le piazze per "portare i propri corpi fisici a riempire spazi lasciati vuoti troppo a lungo".

L'appuntamento e' domenica, alle 10.30, a Castiglione dei Pepoli (Bologna). "Se nelle città questi spazi erano le piazze, ora tocca ai borghi, ai crinali, ai boschi, alle colline, alle vette più impervie e dimenticate- scrivono gli organizzatori nell'evento- luoghi fisici che nell'immaginario sono lontani, isolati, esclusi dalla maggior parte delle occasioni di comunicazione, riscatto e sviluppo si mettono in mostra".

Le 'sardine in cammino' partiranno da Castiglione dei Pepoli per raggiungere Rasora, percorrendo così' un tratto della Via della lana e della seta che collega Bologna a Prato. Si tratta di un percorso di 11 chilometri (5,5 andata e ritorno) con un dislivello massimo di 350 metri. Si partirà a camminare alle 10.45 da piazza della Libertà per poi arrivare alle 13 a Rasora, piccolo paese al confine con la Toscana, dove si pranzerà al sacco al circolo Arci locale. Rasora può vantare di essere il più piccolo borgo d'Italia dotato di una biblioteca. Il rientro dall'escursione e' previsto per le 16.30 a Castiglione dei Pepoli.

Per partecipare all'escursione sugli Appennini delle Sardine ci si deve prenotare al link indicato su Facebook. L'evento e' libero e gratuito, ma per gli organizzaori e' necessario avere un'idea del numero di partecipanti. Raggiungere Castiglione dei Pepoli, che dista poco piu' di un'ora da Bologna, e' piu' facile con il 'car sharing' autogestito: se si cerca un passaggio in automobile l'appuntamento e' al parcheggio rotonda Biagi di Casalecchio alle 9. Li', domanda e offerta si incroceranno liberamente.