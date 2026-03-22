20 anni fa veniva pubblicato il primo tweet

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22 Marzo 2026 - 21.42 Culture

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di Lilia La Greca

Il 21 marzo 2006, con una frase apparentemente insignificante “Just setting up my twittr” iniziava una delle trasformazioni più profonde della comunicazione contemporanea. A scriverla fu Jack Dorsey, co-fondatore di quella piattaforma che sarebbe diventata Twitter, oggi conosciuta come X. Vent’anni dopo, quel messaggio di servizio appare come una sorta di atto fondativo: non solo di un social network, ma di un nuovo modo di abitare il tempo e lo spazio dell’informazione.

Twitter nasce con un’idea: tradurre la logica degli SMS in una rete globale, dando agli utenti la sensazione di ronzio in tasca, la sensazione di avere a portata di mano il mondo. Il messaggio breve, inizialmente limitato a 140 caratteri, non solo costringeva alla sintesi, ma ridefiniva il linguaggio pubblico: più immediato, frammentato, spesso emotivo. Una scrittura che si colloca tra oralità e testo, tra appunto e dichiarazione, e in un solo anno la piattaforma prende il volo: i 20.000 tweet al giorno diventano più di 60.000.

In due decenni, Twitter è diventato molto più di una piattaforma: è stato un dispositivo culturale e politico. Durante eventi come la Primavera araba, il social ha funzionato come strumento di mobilitazione e racconto in tempo reale, contribuendo a costruire una nuova idea di spazio pubblico digitale. Le notizie non passavano più solo dai media tradizionali: emergevano dal basso, in forma di flusso continuo. La piattaforma diventa il mezzo di comunicazione per tutti, dai liberi cittadini al papa.

La piattaforma ha anche trasformato il giornalismo, accelerandone i tempi e modificandone le gerarchie. La velocità del tweet ha imposto una nuova grammatica dell’urgenza dove il “prima” spesso conta più del “meglio”. Altre figure nate da questa piattaforma sono le cosiddette “twitstar”, veri e propri influencer e nuove presenze della scena culturale digitale. In questo contesto, il valore di un messaggio non risiede più soltanto nel contenuto, ma nella rete che lo amplifica e lo rende visibile. Il retweet, gesto minimo e facilmente replicabile, si afferma così come un atto sociale fondamentale: una forma di partecipazione che contribuisce a costruire consenso, dissenso e identità collettive.

Questa dinamica si è progressivamente estesa anche ad altre piattaforme, diventando negli ultimi anni un vero e proprio trend su Instagram e TikTok attraverso la cultura del “repost”. Per le nuove generazioni, infatti, scorrere i “repost” di amici e coetanei rappresenta un modo immediato per conoscere gusti, sensibilità e tendenze, trasformando la condivisione in uno strumento di autorappresentazione e riconoscimento sociale.

Nel 2022 cambia tutto, Elon Musk acquista Twitter per 44 miliardi di dollari e inizia un nuovo capitolo per la piattaforma: ha cambiato nome (X), identità e ambizioni, puntando anche sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Alcune trasformazioni sono state subito molto discusse, come la scelta di rendere a pagamento la spunta blu, che dà segno di autorevolezza. In generale si percepisce il tentativo di ridefinire Twitter come uno spazio più aperto e meno filtrato. Un cambiamento che però non è stato lineare e ha sollevato diverse reazioni, tra entusiasmo e preoccupazione, all’interno della comunità digitale.

A vent’anni dalla sua nascita Twitter, oggi X, resta uno spazio difficile da definire: un flusso continuo in cui si mescolano informazione, opinione e racconto del presente. Ma in un ecosistema digitale sempre più frammentato, il punto è un altro: quella promessa iniziale di connessione immediata e condivisa esiste ancora? O ciò che resta è soprattutto l’impronta di un’idea che ha trasformato il modo di comunicare, lasciando dietro di sé un modello che continua a evolversi altrove?