"Tv7", a mezzanotte su Rai 1: ecco le anticipazioni dei reportage e delle inchieste in onda venerdì 10 maggio 2024

globalist Modifica articolo

10 Maggio 2024 - 12.20

ATF

Ennesima strage: altri cinque lavoratori morti sul lavoro, a Casteldaccia in Sicilia. A Tv7, venerdì 10 maggio a mezzanotte circa su Rai 1, le storie e le testimonianze di chi c’era, l’inchiesta per omicidio colposo plurimo, le ombre sulla gara e i lavori in subappalto, il giallo sul via libera dato all’intervento nella condotta fognaria: l’ipotesi che i dipendenti, uccisi dalle esalazioni, non fossero autorizzati a farlo.

Un’inchiesta poi sul Fentanyl, la “droga degli zombie” che negli Usa causa migliaia di morti, trovata per la prima volta in una dose di eroina a Perugia. A Tv7 parla il responsabile dell’unità di strada che ha convinto il tossicodipendente, dopo un malore, a fare analizzare la sostanza. L’azione di contrasto della direzione centrale servizi antidroga e l’allarme del centro antiveleni Maugeri di Pavia: “È 80 volte più potente della morfina, con 2.3 microgrammi si muore”. A 50 anni dall’addio di Richard Nixon alla Casa Bianca, il settimanale del Tg1 ha incontrato Bob Woodward, il reporter del Washington Post che con Carl Bernstein firmò le inchieste sullo scandalo Watergate, che portò alla fine della presidenza Nixon.

A 81 anni e 3 libri su Trump, Woodward non ha ancora smesso di indagare sul lato oscuro del potere americano. Caccia al falso: tre opere esposte in due mostre, a Mestre e Cervia, contestate e sotto sequestro. Ad accendere i fari sui falsi Banksy , è il massimo esperto in Italia di street art e archivista di Banksy da tre decenni, Stefano Antonelli. Il critico d’arte svela in esclusiva a Tv7 come scopre i falsi del più famoso e quotato street artist. Sono sempre più i negozi sfitti anche in vie celebri dello shopping milanese.

La street artist Freak of Nature propone un insolito censimento artistico dei negozi con le serrande abbassate per denunciare abbandono urbano e perdita del tessuto sociale. Milanese di origine, ha lasciato il segno – le sue canne di bambù dipinte con colori lavabili – anche in molte città del Veneto: «Voglio portare l’attenzione sugli edifici abbandonati nei centri storici». Da Milano a Parma, un servizio sull’ edizione da record della 22esima edizione di Cibus, la fiera dell’agroalimentare: oltre tremila espositori dagli Stati Uniti al Giappone alla Cina. Un made in Italy sempre più presente sulle tavole di tutto il mondo, con un ruolo guida sul piano della qualità e sostenibilità e in quello dell’innovazione.

La Lazio domenica prossima festeggia i 50 anni dalla vittoria del primo scudetto firmato Chinaglia e Maestrelli che, il 12 maggio 1974, battendo il Foggia, permisero alla squadra di diventare Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia: a Tv7 i protagonisti di allora raccontano quella straordinaria impresa. Dentro l’arena la musica, fuori le proteste: a Malmö, in Svezia, con l’energia di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest più controverso di sempre: uno scenario internazionale complicato, aggravato da due conflitti privi di orizzonti di pace.

Infine per “Come eravamo” dagli archivi di Tv7, le immagini degli italiani che 50 anni fa furono chiamati a votare al referendum sul divorzio che, il 12 maggio 1974, confermò la legge.