Iran: la morte di Raisi e la partita aperta nel regime ma a decidere resta la Guida Suprema

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

20 Maggio 2024 - 21.42

La morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e le sue ricadute sugli equilibri di potere all’interno del regime, visti da Israele.

Il garante della continuità

Annota Zvi Bar’el, analista di punta di Haaretz: “Anche se ora è chiaro che il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato ucciso in un incidente in elicottero dopo che l’aereo è stato costretto a fare un “atterraggio difficile”, l’Iran non rimarrà privo di leadership. Né vedremo un improvviso cambiamento nella sua politica o strategia regionale e globale, o alcun cambiamento nella struttura del regime.

L’Iran è un paese di apparati burocratici in cui l’ultima parola spetta al leader supremo Ali Khamenei. Sebbene il presidente sia eletto in un’elezione formale (che è tutt’altro che democratica), funziona fondamentalmente come l’amministratore delegato che è responsabile dell’attuazione delle decisioni del Leader Supremo e il cui altro ruolo primario è quello di portare la colpa di eventuali fallimenti nella gestione del paese.

In questo senso, Raisi, eletto nel 2021, non è diverso dai suoi predecessori, sia che provenissero dal campo “riformista” – come Hassan Rouhani o Mohammad Khatami – o dal campo conservatore e messianico come Mahmoud Ahmadinejad.

Questioni cardinali come lo sviluppo del programma nucleare, o la decisione di congelarlo, sulla costruzione di un asse strategico con Cina e Russia, o sulla riparazione delle relazioni con i paesi arabi, sono completamente nelle mani di Khamenei. Le decisioni sulla ripresa dei legami con gli Emirati Arabi Uniti nel 2021 e con l’Arabia Saudita nel marzo 2023, non erano nemmeno sotto l’autorità del presidente, né lo è la strategia per impiegare i proxy iraniani in Libano, Iraq e Yemen.

Ma mentre l’autorità della Guida Suprema è assoluta, il suo processo decisionale è influenzato da figure potenti e meccanismi politici, che deve prendere in considerazione. Khamenei è circondato da una grande batteria di consulenti su ogni possibile problema. Oltre alla sua autorità di nominare ministri e licenziare il presidente, Khamenei, e non Raisi, è quello che nomina i comandanti dell’esercito e i comandanti delle guardie rivoluzionarie.

Nomina anche i suoi rappresentanti nei ministeri del governo, nell’esercito e nelle guardie rivoluzionarie, e il loro compito è quello di garantire che la sua politica venga attuata. Anche i membri della famiglia di Khamenei, in particolare suo figlio Mojtaba, e gruppi selezionati di chierici hanno un ruolo importante nel plasmare la sua politica.

In mezzo a tutto questo, il presidente è solo un’altra figura in lizza per l’orecchio di Khamenei con altri in posizioni di una certa statura, e questo solo finché è visto come indiscutibilmente fedele al percorso del Leader maximo. La grande sfida per Khamenei è trovare il giusto equilibrio tra tutti questi elementi concorrenti al fine di sciogliere qualsiasi opposizione o rivalità che potrebbe minacciare la sua posizione, il tutto considerando le esigenze del paese.

Ad esempio, ha approvato i negoziati e la firma del primo accordo nucleare, nonostante l’opposizione dei Guardiani della rivoluzione e di alcuni chierici conservatori. Ha anche approvato una ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti su un nuovo accordo nucleare dopo che il presidente Trump ha deciso nel 2018 di ritirarsi dall’accordo nucleare, e ha anche dato la sua approvazione per i negoziati con gli Stati Uniti sul rilascio dei prigionieri, contrariamente alle posizioni di alcuni dei suoi consiglieri.

Raisi non aveva a voce nel processo decisionale su nessuna di queste cose. Non ci saranno cambiamenti nel processo decisionale formale e informale del regime, anche se Raisi non dirige più il suo braccio esecutivo. Qui sta la differenza chiave tra il regime in Iran e i regimi autoritari nei paesi arabi.

La piramide della leadership iraniana si basa su una struttura complessa, parte della quale pone una facciata di democrazia che include elezioni per il parlamento, la presidenza, i comuni locali e una serie di consigli il cui ruolo apparente è quello di esaminare e quindi approvare o squalificare la legislazione emanata dal parlamento e la politica adottata dal governo.

Sopra di loro c’è un intero livello di istituzioni non elette, come il sistema giudiziario e le forze di sicurezza. In tempi normali, questa struttura in due parti, le cui componenti elette e nominate sono entrambe controllate dal Leader Supremo, crea un sistema di controlli ed equilibri che manca nella maggior parte degli altri paesi autoritari. Ma quando sorge la necessità di prendere decisioni strategiche, non solo su questioni di sicurezza o nucleari, ma su questioni economiche, questi meccanismi sono più forti del governo e del presidente che lo dirige, che sono soggetti alla supervisione parlamentare e alla supervisione dei vari consigli di vigilanza.

Un problema per i presidenti in Iran è che sia i loro fallimenti che i loro successi si proiettano sull’immagine del regime e della sua e della sua testa nella mente del pubblico iraniano, e quindi potrebbero potenzialmente violare il “contratto” teorico tra il sovrano e il pubblico, ed erodere la legittimità pubblica del Leader Supremo.

Raisi è stato considerato un presidente fallito fin dalle prime settimane del suo mandato, quando l’Iran era impantanato in una delle peggiori crisi economiche della sua storia (e lo è ancora). Non rimane molto di tutte le grandiose promesse che ha fatto durante la sua campagna elettorale: l’impegno a costruire un milione di appartamenti per i bisognosi, ridurre drasticamente il tasso di disoccupazione, rafforzare il rial iraniano, ridurre l’inflazione e “stare fermi” di fronte alle sanzioni internazionali.

Le critiche sull’incapacità manifesta del governo in campo economico economica stavano aumentando sempre più nel parlamento iraniano controllato dai conservatori che Raisi, alle prese con richieste di dimissioni, alla fine ha dovuto licenziare diversi ministri delle finanze per pacare i suoi critici. Raisi, che in precedenza è stato capo dell’Autorità Giudiziaria, e prima di allora, come viceprocuratore generale, era responsabile nel 1988 delle esecuzioni di numerosi rivali politici, non è stato in grado durante i tre anni della sua presidenza di presentare un piano economico decente o un bilancio realistico che potesse affrontare i problemi economici del paese.

L’inflazione dilagante che supera il 40 per cento, il tasso di disoccupazione ufficiale dell’8%, il crollo del valore del rial (nel 2018, il tasso era di 42.000 rial al dollaro, e il mese scorso era di 650.000 al dollaro), il crollo della classe media, la massiccia fuga di cervelli, i milioni di persone che hanno perso il lavoro, insieme alle manifestazioni di massa che si sono verificate nel 2022 dopo l’uccisione di Mahsa Amini per mano della polizia morale, ha scosso il regime e ha reso Raisi uno dei peggiori presidenti della storia dell’Iran.

Tuttavia, come una delle persone più vicine a Khamenei, Raisi ha goduto del suo sostegno pubblico ed è stato persino visto come un potenziale candidato per succedere a Khamenei un giorno. Sebbene l’organismo investito dell’autorità della costituzione iraniana di nominare un leader supremo sia il Consiglio di esperti, Khamenei aveva già nominato un comitato composto da tre figure di spicco, tra cui Raisi, il cui ruolo era quello di proporre possibili candidati per un successore e formulare raccomandazioni.

Tuttavia, Khamenei ha probabilmente già deciso chi sarà il suo successore. Il posto di Raisi sarà occupato dal suo primo vice, ma è prevista anche un’elezione anticipata”.

Vuoto a perdere

Di grande interesse è anche l’analisi, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Ali Alfoneh, è autore di Successione politica nella Repubblica islamica dell’Iran: la scomparsa del clero e l’ascesa del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (2020)

“Inefficace e inetto, la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi in un incidente di elicottero domenica si rivelerà probabilmente più consequenziale della sua presidenza: a lungo sospettato di essere il candidato principale per succedere all’ayatollah Ali Khamenei come leader della rivoluzione, il regime deve ora trovare un presidente, così come un leader in attesa.

Questo, a sua volta, è probabile che intensifichi la lotta tra fazioni per il potere in Iran, ma non necessariamente minaccia la sua sopravvivenza o modifichi l’azione della Repubblica islamica all’estero.

La Costituzione della Repubblica islamica stabilisce che in caso di morte del presidente, il vicepresidente, attualmente Mohammad Mokhber, con l’approvazione del leader, assume i poteri e le funzioni del presidente. La televisione iraniana ha già trasmesso filmati di Mokhber che presiede una riunione di gabinetto, indicando l’approvazione di Khamenei.

Entro un periodo massimo di cinquanta giorni, un consiglio composto dal vicepresidente, dal presidente parlamentare e veterano della guardia rivoluzionaria Mohammad-Baqer Qalibaf e dal capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni Ejei, è obbligato a organizzare l’elezione di un nuovo presidente.

La finestra di cinquanta giorni, insieme alla sensazione che tutto sia in palio dopo la morte di Raisi, tenta le élite politiche a spingere la loro fortuna. Qalibaf potrebbe lasciare il parlamento per perseguire la presidenza. Ali Larijani, un altro veterano della Guardia la cui candidatura alla presidenza è stata bloccata dal Consiglio del Guardiano nel 2021, potrebbe anche provare di nuovo nel tentativo di invertire le disgrazie politiche della famiglia Larijani. Anche un terzo veterano della Guardia, l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, le cui relazioni con Khamenei si sono inasprite, o l’ex presidente Hassan Rouhani, che è stato squalificato dal Consiglio dei Guardiani a gennaio dal candidarsi all’Assemblea degli esperti, potrebbero tentare la fortuna.

Khamenei, tuttavia, rischia di squalificare la maggior parte o tutti questi signori, ma resta da vedere se riesce a contenere la lotta intra-elite e riesce a trovare un altro Raisi: un sì-uomo malleabile privo di idee indipendenti, che esegue la volontà del leader ed è accusato delle carenze del regime. Queste qualità sono ricercate anche dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), che probabilmente eserciterà un’influenza extralegale decisiva sulla successione dopo l’Ayatollah Khamenei. Predando il regime che è stato incaricato di salvaguardare, l’IRGC preferisce un successore debole: un burattino piuttosto che un leader forte. Dopo la morte di Raisi, la Guardia Rivoluzionaria deve trovare un successore altrettanto conforme a Khamenei.

Anche qui, altri candidati possono tentare attentamente la fortuna. Hassan Khomeini, nipote del fondatore della Repubblica islamica, ha fatto in modo di fermare le sue lezioni sull’interpretazione del Corano per pregare per Raisi. I seguaci dell’iconico nome Khomeini hanno presto inondato Internet con filmati di questa speranza di leadership. Altri candidati vociferati, come Mojtaba Khamenei, figlio dell’attuale leader, rimangono nell’ombra.

C’erano anche iraniani che si rallegravano della morte di Raisi, che percepiscono come una figura centrale nell’uccisione di prigionieri politici negli anni ’80. In realtà, non era altro che un “banalità del male” e un piccolo inganno nella macchina del terrore.

Lasciando da parte la questione dell’importanza e della colpevolezza di Raisi, tali celebrazioni online devono ancora tradursi in proteste antigovernative e non sembrano rappresentare una minaccia immediata per il regime. Se tali proteste dovessero scoppiare, non ci sarebbe motivo di credere che il regime sarà meno efficace nel sopprimerle di quanto non lo fosse nel sedare le proteste in tutto il paese nel recente passato.

Indipendentemente da chi diventerà il prossimo presidente della Repubblica islamica o da chi succede all’ayatollah Khamenei come capo di stato dell’Iran, ci sono poche prospettive di un cambiamento significativo nella politica estera e di sicurezza dell’Iran. La Repubblica islamica ha ereditato le infrastrutture e le ambizioni nucleari del regime di Pahlavi. Mira a scoraggiare il bombardamento israeliano delle sue installazioni nucleari e delle invasioni straniere coltivando proxy non iraniani i e armandoli con armi prodotte dall’Iran.

Fino ad ora, l’approccio della Repubblica islamica sembra essere stato efficace: a differenza dell’Iraq e della Siria, Israele non ha bombardato gli impianti nucleari dell’Iran e, a differenza dell’Afghanistan, dell’Iraq e della Libia, l’Iran di Khamenei non è stato né invaso né bombardato negli Stati Uniti. Non c’è motivo di credere che un nuovo presidente o il successore dell’Ayatollah Khamenei si discosterà da queste strategie stabilite.

Finché Khamenei riesce a contenere la lotta intra-elite e l’IRGC mantiene il suo esprit de corps, il regime può efficacemente sopprimere le proteste interne, scoraggiare l’invasione straniera, proteggere i suoi impianti nucleari e sopravvivere”.