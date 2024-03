“Quarta Repubblica”, alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni di lunedì 25 marzo 2024

Powered by

25 Marzo 2024 - 15.14

“Quarta Repubblica”, alle 21.25 su Rete 4 torna il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro.

Al centro della puntata l’attentato in Russia e i risvolti sul conflitto in Ucraina. In studio il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

A seguire, il caso Bari e lo scontro politico.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Fausto Biloslavo, Cristina Giuliano, Hoara Borselli, Camillo Langone, Roberto Alessi.