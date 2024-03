“Tv7”, a mezzanotte su Rai 1: ecco le anticipazioni sui reportage e le inchieste in onda venerdì 22 marzo 2024

globalist Modifica articolo

“Le mani sulle spiagge”, sugli interessi della criminalità organizzata sul litorale laziale, apre la puntata di “Tv7” in onda venerdì 22 marzo a mezzanotte su Rai 1. Lo stabilimento di Capocotta dato alle fiamme poco prima della messa a bando delle nuove concessioni è solo la punta dell’iceberg. Una presenza costante, quella del malaffare sulle spiagge del Lazio, oggi in particolare per contrastare bandi e gare pubbliche. Come stanno agendo le mafie e quali obiettivi hanno nel tessuto economico?

Le voci degli inquirenti e di chi si batte per la legalità. A seguire, “Memoria viva”: non ha mai conosciuto il padre, Giovan Battista Tedesco, un ex carabiniere poi vigilante dell’Italsider di Taranto che aveva denunciato l’illegalità scoperta in fabbrica, motivo per cui è stato ucciso sotto casa, nell’89, dalla Sacra Corona Unita. Il figlio, ora avvocato, parla a “Tv7” all’indomani della 29esima Giornata della Memoria organizzata quest’anno a Roma, da Libera, per ricordare con Don Luigi Ciotti le 1.081 vittime innocenti della mafia, dal 1861 a oggi. Si passa poi a “Carissimi oligarchi”.

L’agenzia del demanio stima che, dall’inizio della guerra in Ucraina, siano stati spesi 31,7 milioni di euro per tutti i beni sequestrati in Italia ai miliardari russi, tra cui i superyacht. “Tv7”, tra Trieste e Imperia, va “a caccia” delle barche più grandi e lussuose del mondo: panfili superaccessoriati con eliporti, cinema, hammam, piscine riscaldate e sale da ballo. Costi di manutenzione esorbitanti per mantenere queste imbarcazioni che hanno bisogno comunque di navigare, oltre che di interventi ordinari e straordinari. E ancora, “Ilaria e Miran”, reportage dalla Somalia a 30 anni dall’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Un mistero ancora non risolto su cui pesa una nuova testimonianza, raccolta dal corrispondente Rai, che getta ombre su presunti tentativi di insabbiamento da parte italiana. In più, parla la madre di Hassan, il somalo condannato per gli omicidi, assolto dopo oltre 17 anni di reclusione in Italia e ucciso due anni fa a Mogadiscio in un attentato: “Lui e Ilaria saranno per sempre nel mio cuore”. La ricostruzione e i retroscena dell’omicidio sullo sfondo di una Somalia in mano ai terroristi, gli Shabab ex signori della guerra e oggi padroni del Paese. “Ferite aperte”: mentre a Gaza la popolazione palestinese è sull’orlo di una terribile carestia, come denuncia l’Onu, non si sana in Israele la ferita del 7 ottobre. Tra le vittime Vivian Silver, cittadina israelo-canadese, massacrata nella sua casa di Be’eri. Attivista, aveva fondato un’organizzazione di donne contro l’occupazione e a favore del processo di pace.

Ora il figlio più giovane, Yonatan, ha deciso di raccoglierne il testimone e ha lasciato il lavoro per portare avanti le idee della madre. “Tv7” è tornato con lui nella casa di Be’eri, luogo del massacro. Si prosegue con “Il duello”, sulle prossime elezioni americane. Hanno già ottenuto entrambi un numero sufficiente di delegati per aggiudicarsi le nomination del loro partito nella corsa presidenziali. Secondo gli ultimi sondaggi, la sfida tra Biden e Trump ora è praticamente alla pari. A preoccupare gli elettori sono principalmente l’età di Biden e i problemi legali di Trump.

Ne parlano i deputati Tom Suozzi, democratico, e Pete Sessions, repubblicano, affrontando i temi più spinosi di un “duello” a cui tutto il mondo guarda. Poi, “Ermanno & Scervino”, ovvero un brand fondato vent’anni fa: Ermanno Scervino. Pochi sanno che dietro questo nome si cela un sodalizio che dura da trent’anni fra Ermanno Daelli e Toni Scervino. Creativo il primo, manager il secondo, hanno il loro quartier generale a Bagno a Ripoli, vicino a Firenze.

A “Tv7” la loro storia, il laboratorio dove nascono le creazioni che sono un trionfo di artigianalità italiana, il rammarico per la mancanza di ricambio generazionale e l’appello alle istituzioni a considerare una volta per tutte la moda un settore che dà lavoro e crea business. Ancora, “Io e Priscilla”. Una donna che conquista la sua indipendenza e riesce a scappare dalla “prigione” del marito, Elvis Presley: il fascino di una figura di grande forza, Priscilla Beaulieu, oggi 78enne, alla quale Sofia Coppola ha dedicato un biopic di prossima uscita in Italia. L’incontro con la regista che a “Tv7” dice: “Il cinema americano ancora dominato da un maschilismo conservatore”. In chiusura, “Come eravamo”: dagli archivi di Tv7, “La firma della mafia”, del 1971. L’uccisione, per la prima volta, di un magistrato: il procuratore capo Pietro Scaglione che aveva istruito clamorosi processi contro i boss di Cosa Nostra sullo sfondo del “sacco di Palermo”.