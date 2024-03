“Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, alle 23.15 su Rai 3: ospiti e anticipazioni di lunedì 11 marzo

globalist Modifica articolo

11 Marzo 2024 - 16.24

ATF

Giada vive in Sicilia ed arriva all’ospedale Bambino Gesù di Roma per risolvere una grave scoliosi congenita che ha reso la sua schiena molto diversa da quella dei suoi coetanei. Grazie ad un complicato intervento di ortopedia, però, Giada tornerà ad Acireale.

Elena, invece, è nata con una malformazione al piede, una Mav, che nel corso degli anni le ha provocato forti dolori, sanguinamenti e l’impossibilità di camminare. L’unica strada, dopo medicazioni e farmaci, è un intervento decisivo. Da quel momento, Elena è ritornata a vivere. Sono le due storie raccontate da “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele, in onda lunedì 11 marzo alle 23.15 su Rai 3.

Il programma segue le due piccole pazienti, muovendosi sia tra le corsie dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, eccellenza a livello europeo, sia nella quotidianità delle famiglie, indagando l’impatto della malattia nella vita di tutti i giorni come anche il miracolo della medicina odierna.

Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice, torna anche in questi episodi ad accompagnare i famigliari e lo staff medico nel racconto della lotta alla malattia riportando sempre al centro i bambini e i ragazzi, con le loro aspirazioni per il futuro e le loro passioni.

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e in collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele. A cura di Davide Acampora. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Frignani.