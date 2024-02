"Tango", alle 23.30 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 26 febbraio 2024

Powered by

26 Febbraio 2024 - 16.30

ATF

L’approvazione, avvenuta pochi giorni fa, della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid durante il secondo governo Conte è l’argomento al centro della prossima puntata di “Tango”: di questo, ma anche del risultato delle elezioni regionali in Sardegna, si parlerà in studio lunedì 26 febbraio alle 23.30 su Rai 2 con la Vicepresidente del M5S Chiara Appendino, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione della Commissione Covid Galeazzo Bignami (FdI), la giornalista Chiara Geloni e il direttore di CulturaIdentità Edoardo Sylos Labini.

L’intervista al tavolo delle cloches sarà con Antonio Di Pietro, mentre sul divano Luisella Costamagna incontrerà Natasha Stefanenko, e per la pillola di scienza interverrà l’esperto di Intelligenza Artificiale Alessio Jacona.

A seguire, come in ogni puntata, i consigli per affrontare la realtà del professor Raffaele Morelli, il “Teatro della Politica” di Francesco Pannofino e le incursioni di Saverio Raimondo.