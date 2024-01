"Fuori dal coro", alle 21.30 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 24 gennaio

globalist Modifica articolo

24 Gennaio 2024 - 16.00

“Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete 4, ampio spazio verrà dedicato alle problematiche legate all’agricoltura: se da un lato non si placano le proteste dei contadini in Germania, Francia e Italia per manifestare le forti difficoltà che si trovano ad affrontare, dall’altro in Sicilia si levano polemiche per i terreni sottratti alla coltivazione a favore degli impianti di fotovoltaico. Continua poi l’inchiesta sul cibo a base di insetti che secondo una parte della scienza potrebbe essere l’alimento del futuro.

Nel corso della serata, un approfondimento sull’emergenza abitativa in Italia, con un focus sul business delle occupazioni e con tutti gli aggiornamenti sui casi seguiti dalla trasmissione nel cavallo di battaglia “ladri di case”.

E ancora, un viaggio nelle diffuse situazioni di criminalità che rappresentano una piaga per molte città del nostro Paese.