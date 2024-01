“Avanti Popolo”, alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni di martedì 9 gennaio 2024

Powered by

globalist Modifica articolo

9 Gennaio 2024 - 16.16

ATF

Torna “Avanti Popolo”, il people show condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata in onda martedì 9 gennaio alle 21.20 su Rai 3 si aprirà con un’intervista a Matteo Renzi per commentare l’attuale scenario politico in Italia.

Dalle prossime Europee ai casi Pozzolo e Verdini al centro delle cronache delle ultime settimane, il dibattito sulla politica proseguirà con Simona Bonafè (PD), il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il giornalista Maurizio Mannoni.

Si parlerà quindi del “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. Ospiti dello spazio: Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e, in collegamento da Milano, il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri.

A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a conteunuti video da web e social.

Il pubblico da casa può intervenire e commentare attraverso la pagina Instagram @avantipopolorai, l’hashtag #avantipopolo, l’indirizzo email avantipopolo@rai.it e il numero whatsapp 3512945239.