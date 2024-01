“L’afide e la formica”, alle 21.20 su Rai 3: ecco la trama del film con Giuseppe Fiorello

globalist Modifica articolo

2 Gennaio 2024 - 16.19

ATF

“L’afide e la formica”, alle 21.20 su Rai 3 il film del 2021 con Giuseppe Fiorello. Ecco la trama. Fatima ha 16 anni e indossa il velo. La sua cultura lo prevede, e sua madre Amina glielo impone. Nata in Calabria da genitori musulmani, la ragazza vive tutti i conflitti e le emozioni tipiche della sua età, ma sente di non essere come i suoi coetanei: è chiusa nella sua solitudine, costantemente fuori posto.

Finché un giorno l’insegnante di educazione fisica, Michele Scimone, non propone ai suoi studenti di iscriversi alla Maratona di Sant’Antonio. Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore schivo e depresso, tormentato da un passato irrisolto e da una relazione fallita con Anna, il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio.